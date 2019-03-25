Российская компания подтвердила отказ от украинских ракет

Совладелец частной российской космической компании S7 Space Наталья Филева подтвердила информацию об отказе от контракта с украинским заводом "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Об этом пишет Коммерсант.

Конкретных сроков расторжения контракта в компании не назвали.

Летом 2018 года глава российской компании рассказал, что S7 Space получила разрешение от украинского правительства на продажу ракет их американской "дочке" — S7 Sea Launch.

Но российские власти запретили предприятиям Роскосмоса поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для "Зенитов".

S7 Space - первая частная космическая компания России. В прошлом году она купила плавучий космодром "Морской старт" в Калифорнии. В планах компании — создать многоразовую модификацию российской ракеты "Союз-5".

Напоминаем:

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что S7 Space планирует с апреля расторгнуть контракт с украинским предприятием.

Позже в тот же день пресс-служба "Южмаша" сообщила, что компания не получала официальной информации о прекращении контракта.

Согласно сообщению, сейчас на заводе размещен заказ на изготовление первых трех ракет, за которые получено частичное финансирование.

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро) создано в 1944 году.

Предприятие позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.

Предприятие сотрудничает с 23 странами мира.

Начиная с 50-х годов XX века, на "Южмаше" было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств: "Циклон", "Космос", "Зенит".

Сейчас "Южмаш" участвует в международной кооперации по изготовлению ракетно-космической техники с партнерами из Европы, Америки и Азии.