В "Укртрансгазі" призначили нового керівника

Член правління АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко призначений керівником цього акціонерного товариства.

Про це повідомляється на сторінці "Укртрансгазу" в Facebook.

"З 19 березня 2019 року його призначено тимчасово виконуючим обов`язки президента АТ", — зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що з травня 2018 року керівником "Укртрансгазу" був Андрій Хоменко. Із 21 березня 2019 року він очолить новостворений Дивізіон технічного забезпечення "Нафтогаз України" та запропонований до оновленого складу правління НАК.

Сергій Олексієнко ввійшов до складу правління "Укртрансгазу" в березні 2017 року. Він відповідав за інвестиційну діяльність, управління фінансами, бухгалтерський облік та аудит.

Наразі склад правління "Укртрансгазу" включатиме чотирьох топ-менеджерів компанії: Сергія Олексієнка, Павла Станчака, Тетяну Федорову і Хюнчана Кана.

Сергій Олексієнко народився в 1976 році. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальностями "Міжнародні відносини" та "Міжнародна інформація".

До призначення членом правління Укртрансгазу Олексієнко працював на посаді радника голови правління та уповноваженого з перспективних проектів у "Нафтогазі".

До приходу в НАК займав низку керівних позицій у компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

Згідно з наказом Міністерства фінансів, Олексієнко (за сумісництвом) є членом Наглядової ради АТ КБ "Приватбанк". У 2017 році, після націоналізації Приватбанку, Олексієнко став об’єктом дискредитаційної інформаційної кампанії: у ЗМІ активно тиражувалась матеріали про нібито вивід коштів за кордон через офшорну компанію. "Нафтогаз" відразу ініціювала службову перевірку щодо можливого зловживання з боку Олексієнка, на той момент члена правління "Укртрансгазу".

Зазначається, що за результатами службової перевірки ці звинувачення не були підтверджені.