"Укрзализныця" получила последние 5 локомотивов General Electric

Последние 5 из 30 поставленных в Украину тепловозов после доукомплектования отправились с Крюковского вагоностроительного завода в депо "Укрзализныци" в Мелитополе.

Об этом сообщает Магистраль.

На первом этапе стратегического сотрудничества с General Electric впервые осуществлена локализация в Украине железнодорожной тяги - уровень локализации составил около 10%.

"Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, только за первые несколько месяцев новые локомотивы General Electric смогли сделать более 4 тысяч рейсов, перевезти больше 7,5 млн тонн грузов.

"За первый год мы ожидаем, что благодаря новым локомотивам GE общая экономия горючего составит более 100 млн гривен для "Укрзализныци", - отметил руководитель УЗ.

Кравцов рассказал, что тепловозы GE эксплуатируются на направлении промышленных предприятий и порта Мариуполя, портов черноморского региона. Они задействованы в перевозочном процессе на участке Запорожье-Камыш-Заря-Волноваха и Долинская-Николаев.

Среднесуточный пробег тепловозов GE превысил на 47% показатели тепловозов, осуществляющих аналогичные перевозки в "Укрзализныце" - он теперь составляет 586 километров.

Благодаря увеличенному межремонтному периоду их техническое обслуживание осуществляется через 92 суток, тогда как тепловозы существующих в "Укрзализныце" серий требуют такого сервиса через каждые 2 суток.

Представитель компании General Electric Transportation Гохан Байхан сообщил, что очень доволен сотрудничеством с КВСЗ и высоко оценил техническую готовность предприятия. Также отметил, что никаких проблем с украинской локализацией производства он не видит и, в ближайшее время, можно довести ее до 40%.

В будущем, по его словам, через полтора или два года КВСЗ сможет почти полностью собирать "Тризубы" за исключением силового агрегата.

Напоминаем:

В феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric