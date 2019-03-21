Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов

Лондонский суд обременил Газпром дополнительными обязательствами насчет не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикции Англии и Нидерландов.

Такое решение Высокого суда Англии прокомментировали в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Так, 15 марта в Английском коммерческом суде прошли слушания по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитной деле между Нафтогазом и Газпромом на территории Англии и Уэльса.

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", — цитировали в НАК решение Английского суда.

В частности, отмечается, что суд отяготил Газпром дополнительными обязательствами насчет не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикции Англии и Нидерландов.

Кроме того, Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

При этом это не отменяет обязанностей Газпрома насчет не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии.

"Если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома", — подчеркнули в сообщении.

В свою очередь Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по "замороженным" по требованию Нафтогаза в рамках мер предосторожности активов Газпрома. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет.

В сентябре 2018 года Нафтогаз подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в транзитной деле. Газпром решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение.

Напомним, в январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.