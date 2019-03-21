Агрохолдинг Герег может купить у "Оболони" активы в Хмельницкой области

ООО "Агрохолдинг 2012" (Городок, Хмельницкая обл.), принадлежащее совладельцам сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия" Галине и Александру Герегам, планирует купить у крупного производителя пива и безалкогольных напитков ЧАО "Оболонь" (Киев) активы в Хмельницкой области.

Об этом говорится в обнародованных материалах Антимонопольного комитета, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно материалам АМКУ, ведомство может выдать разрешение на покупку активов в виде целостного имущественного комплекса. Речь идет о заготовительно-перевалочной базе и Закупнянском комбикормовом заводе (оба — пгт Закупне Хмельницкой обл.) и доле в уставном капитале ООО "Агрофирма имени В. Д. Слободяна" (с. Иванковцы Хмельницкой обл.).

Это обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Отмечается, что три указанные предприятия принадлежат ЧАО "Оболонь".

Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снеки, является крупнейшим в стране экспортером пива.

В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны.

Основные бренды: "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулевское", "Живчик", "Оболонська", "Прозора". Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Водка лайм", "Виски Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола", Ciber.

ЧАО "Оболонь" в 2018 году получил 176,9 млн грн чистого убытка против 288,8 млн грн чистой прибыли годом ранее. Ее активы за прошлый год сократились на 9% — до 5,2 млрд грн.

ООО "Агрохолдинг 2012" создано в сентябре 2015 года. Его бенефициарами через венчурный фонд "Оферент" выступают Галина и Александр Гереги.

Напомним:

За последние 2 года народный депутат Александр Герега и его супруга Галина инвестировали в аграрный бизнес 150 млн долларов.

В марте 2018 года Гереги присматривались также к сахарному бизнесу.

Ранее гендиректор "Эпицентр-К" рассказал ЭП, что Гереги начали строить свою аграрную империю в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах страны.

Согласно рейтингу самых богатых украинцев, составленном журналом "Новое время" и инвесткомпанией Dragon Capital в 2017 году, Гереги входят в том-10 самых богатых украинцев. Их состояние оценивается в 688 млн долларов.