Насалик присоединил "Восточный ГОК" из дела Мартыненко к "Энергоатому"

Минэнерго решило реорганизовать ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" путем присоединения к ГП "НАЭК Энергоатом".

Об этом говорится в приказе, который оказался в распоряжении ЭП.

Документ подписал глава Минэнерго Игорь Насалик.

Приказ вступает в силу одновременно с распоряжением Кабмина о его согласовании.

Напомним:

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.



По данным САП, с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.



Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

В январе в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о том, что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро.

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Экономическая правда