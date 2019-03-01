В Минфине рассказали, что нужно сделать для получения полмиллиарда евро от ЕС

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинское правительство сегодня выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша в размере 500 млн евро.

Об этом она сообщила на встрече с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прес-службу Минфина.

По словам Маркаровой, еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения.

В частности, министр отметила, что уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, а Верховная Рада 28 февраля ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - отметила министр.

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис отметил, что важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности о авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года.

Министерство финансов считает реалистичным получение второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 500 млн евро в марте-апреле.

Европейская правда