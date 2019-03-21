Новые санкции против российского бизнеса вступили в силу

Указ президента Петра Порошенко №82/2019 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступил в силу.

Текст указа главы государства опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу в четверг, 21 марта.

Напомним, 20 марта Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как сообщалось, под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц.

В частности, в список попали компании, которые были причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, а также крымского полуострова и другие.

СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия к некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Помимо этого, на основании предложений НБУ продлены санкции к четырем банкам с капиталом государства-агрессора.

Экономическая правда