Россия оценила своих животных и природу в сотни миллиардов долларов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.

Об этом пишет РБК.

Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Стоимость древесных лесных ресурсов составила 5,52 трлн руб (около 85,8 млрд долларов). Стоимость поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб (около 7,55 млрд долларов). Стоимость ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) — 640,6 млн руб (около 9,96 млрд долларов).

В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины — дороже всего стоят запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб или 20,2 млрд долларов), сосны (1,19 трлн руб или 18,5 млрд долларов) и березы (1 трлн руб или 15,5 млрд долларов).

Среди животных (21 вид) самый дорогой — гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб или 5,9 млн долларов).

Считаются только лимитируемые виды (охотничьи ресурсы, добыча которых ограничена — ред), а нелимитированные (волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы) не учитываются.

В соответствии с методологией Минприроды, речь идет о "непроизведенных нефинансовых экономических активах", поэтому затратный подход для оценки не применяется, для получения информации о стоимости запасов используется сравнительный подход.

В качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь.

Напоминаем:

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране.

Стоимость запасов нефти составляет 39,6 трлн руб (около 615 млрд долларов). Стоимость газа - 11,3 трлн руб (около 175,7 млрд долларов).