Россия впервые оценила стоимость всей своей нефти

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране.

Об этом сообщает РБК.

Первая оценка дана на конец 2017 года:

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;

стоимость газа — 11,3 трлн руб.;

коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Кроме того, Минприроды оценило запасы:

железной руды — в 808 млрд руб.;

алмазов — в 505 млрд руб.;

золота — в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

запасы нефти — в 9,04 млрд т;

газа — в 14,47 трлн куб. м;

золота — в 1407 т;

алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Объектом оценки являются запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами. Оценка основана на определении потенциальных доходов от эксплуатации ресурсов.

Для сравнения, по данным британской BP, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.

Как сообщалось, цены на нефть эталонных марок повышаются 14 марта четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.