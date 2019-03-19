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Официальный курс: гривня продолжает падение

Вторник, 19 марта 2019, 08:44
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 12 копеек, установив его на 19 марта на уровне 27,13 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,79 гривны (на 18 марта — 30,54 гривны).

Напоминаем:

НБУ ослабил официальный курс гривны к доллару на 30 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,01 гривны.

18 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 — 27,15 гривны за доллар.

Экономическая правда

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