Официальный курс: гривня продолжает падение

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 12 копеек, установив его на 19 марта на уровне 27,13 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,79 гривны (на 18 марта — 30,54 гривны).

Напоминаем:

НБУ ослабил официальный курс гривны к доллару на 30 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,01 гривны.

18 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 — 27,15 гривны за доллар.

Экономическая правда