За год расходы на обслуживание госдолга выросли на 4,9 миллиарда

Расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году составили 115,4 миллиарда гривень, что в 3,6 раза превышает показатель за 2013 год.

Об этом по данным Министерстве финансов сообщает УНИАН.

По сравнению с 2017 годом расходы на обслуживание госдолга выросли на 4,9 млрд грн, или на 4,4%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд, или на 2,6%, - до $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составили 20,22 млрд долларов. В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по госдолгу.