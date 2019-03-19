Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,13 - 27,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,13 - 27,15 гривни;

Евро - 30,79 - 30,82 гривни;

Российский рубль - 0,4220 - 0,4229 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:18 котировки гривни к доллару составляли 27,02 - 27,30 гривни. Евро покупают по 30,55 гривни, продают по 31,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 - 27,23 гривни, евро - 30,81 - 30,95 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 12 копеек, установив его на 19 марта на уровне 27,13 гривны.

18 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 — 27,15 гривны за доллар.

Экономическая правда