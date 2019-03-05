Золотовалютные резервы НБУ сокращаются из-за выплаты госдолга

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составили 20,22 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, в феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по госдолгу.

"Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1,285 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.

"Кроме того, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов", - добавили в НБУ.

"По состоянию на 1 марта 2019 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Ранее заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что благодаря внешним заимствованиям и размещениям еврооблигаций объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 млрд долларов в течение 2019-2020 годов.

Экономическая правда