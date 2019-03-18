



Вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, в которых изменилась информация про максимальный вес багажа и правила регистрации на рейс.

Об этом cообщает пресс-служба Государственной авиационной службы, передает Интерфакс-Украина.

В новой редакции правил отсутствуют нормы об обязательном бесплатном провозе багажа определенного веса (ранее 15 кг). Теперь информация о максимальном количестве и весе багажа, который можно провозить бесплатно, указывается в правилах авиаперевозчика и договоре перевозки, предоставляемой пассажиру.

Также изменились правила взимание платы за регистрацию на рейс. Отмечается, что зарегистрироваться непосредственно в аэропорту можно бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, или если нельзя зарегистрироваться онлайн либо в киосках самообслуживания.

"В противном случае за осуществление регистрации в аэропорту авиаперевозчик может взимать дополнительную плату", — отмечается в тексте правил.

Изменились и сроки окончания регистрации и посадки в самолет. Теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее 45 минут до вылета, а выходы на посадку — не ранее 15 минут до вылета (ранее 40 и 10 минут соответственно).

Госавиаслужба также убрала минимальную норму расстояния между креслами (ранее не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов — в эконом-классе).

Напомним, что прежде в Украине действовала редакция правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденная Мининфраструктуры в декабре 2012 года.

Напомним, в начале года 2019 ЭП публиковала правила авиаперевозок различных компаний.