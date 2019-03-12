Крупнейшие компании выплатили на 10% больше налога на прибыль

Крупными плательщиками по итогам 2018 года задекларировано 77,4 миллиарда гривен налога на прибыль, что на 6,7 миллиарда или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Отмечается, что крупные налогоплательщики обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

При этом крупными плательщиками по результатам четвертого квартала 2018 года к уплате задекларировано 21 млрд грн налога на прибыль, что на 2,5 млрд грн, или на 13,2% больше начислений третьего квартала прошлого года.

В целом по итогам декларационной кампании объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 5,39 трлн грн, что на 714,6 млрд грн или на 15,3% превышает доходы за 2017 год.

При этом доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.

Напоминаем:

Во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

Как известно, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капиталс учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде: Налог на выведенный капитал: что меняет закон Порошенко

Экономическая правда