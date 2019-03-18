Под Киевом открылся комплекс для хранения пестицидов за 80 миллионов

Фото: ALFA Smart Agro

В Белой Церкви введен в эксплуатацию новый логистический комплекс общей площадью 3300 кв. м для хранения средств защиты растений компании ALFA Smart Agro.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия на собственном сайте.

Всего в строительство логистического комплекса инвестировали более 80 млн грн.

Комплекс расположился вблизи Белоцерковского завода препаративных форм ALFA Smart Agro. Новый объект класса А рассчитан на 4600 т продукции и является универсальным центром для образцового хранения средств защиты растений (СЗР), добавили в компании.

Его помещения оснащены современными системами отопления и вентиляции, которые поддерживают специальный климатический режим в течение года. Зимой температура воздуха здесь держится на отметке +8 ° C.

"Такие условия гарантируют сохранение качества продукции во время ее хранения", — добавили в компании.

В новом логистическом центре также установили мощную систему очистки воздуха, которая работает в автоматическом режиме и учитывает рабочий график сотрудников.

Также здесь установлена ​​высокотехнологичная система пожарной безопасности — сверхчувствительные датчики мгновенно реагируют на малейшее угрозу.

Отдельную часть комплекса занимает зона таможенно-лицензионного склада. Ее наличие позволяет компании оптимизировать алгоритм закупки сырья для производства СЗР, а также обеспечить оперативные поставки готовой продукции в соответствии с сезонными потребностями аграриев.

"Начало работы нового логистического комплекса ALFA Smart Agro является важным событием для украинских агропроизводителей. Он станет ключевым звеном во взаимодействии ALFA Smart Agro с партнерами, гарантируя новый уровень качества хранения продукции и оперативность отгрузок", — резюмировали в компании.

Alfa Smart Agro — производитель средств защиты растений и микроудобрений. У компании уже есть завод по производству микроудобрений и СЗР в Белой Церкви (Киевская обл.) мощностью около 12 тыс. тонн продукции в год. Он построен в 2016 году.

Напомним, что после четырех лет ожидания из Украины разрешили вывозить непригодные пестициды.