Компания Новинского спустила на воду построенный для голландцев танкер

В Херсоне спустили на воду танкер, построенный компанией Smart Maritime Group из группы Вадима Новинского для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом сообщает ЦТС.

Церемония состоялась 15 марта на Херсонской верфи.

Дедвейт танкера составляет 5 тыс. т, длина - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м. Порт приписки - Антверпен (Бельгия). Экипаж 5 человек.

Танкер назвали именем AIMEE - в честь члена королевской семьи Нидерландов, принцессы Оранской-Нассау Эйми Сонген (Aimée Söhngen).

После дооснащения судно будет поставлено на обслуживание линии Антверпен-Зебрюгге-Остенде-Ньивпорт.

При изготовлении корпуса было использовано 1200 т высококачественной судостроительной стали производства Мариупольского меткомбината им. Ильича, входящего в "Метинвест" Рината Ахметова.

Smart Maritime Group выполняет для компании из Нидерландов заказ на постройку насыщенных корпусов двух танкеров. Второе подобное судно строится на николаевской верфи компании. Оно получило имя EMMA.

Ранее в SMG отмечали, что сделка с VEKA - это первый за пять лет крупный судостроительный иностранный контракт, зашедший на украинские верфи.

SMG сотрудничает с VEKA Group более 10 лет. За это время украинский холдинг построил для VEKA 8 корпусов танкеров-химовозов. В целом для голландского рынка были построены 12 судов аналогичного класса.

Срок строительства одного судна - 11,5 месяцев. Стоимость контракта составляет более 145 млн грн.

Smart Maritime Group - судостроительное объединение в структуре промышленно-инвестиционной группы Вадима Новинского Смарт-Холдинг.

Напомним:

В 2017 году "Черноморский судостроительный завод" Новинского построил россиянам судно за 50 миллионов долларов.

В 2018 году этот завод, бывший флагман украинского судостроения, был признан банкротом.

В 2019 году Новинский вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.