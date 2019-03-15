Сколько счетов закрыли банки в 2018 году

В 2018 году государственный "Ощадбанк" закрыл значительную часть счетов клиентов (более 3,6 миллиона), в то время как "Укргазбанк" — нарастил клиентскую базу более чем на полмиллиона.

Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ, которые попали в распоряжение Finbalance.

Так, в прошлом году "Ощадбанк" закрыл 3,63 миллиона счетов. Таким образом количество счетов у этого финучреждения снизилось почти на четверть — с 16,88 миллиона до 13,25 миллиона.

Существенно (в 14 раз) сократилась также клиентская база "Укрсоцбанка" — на 2,36 млн до 180,5 тисяч.

Клиентская база "Альфа-Банка" несколько уменьшилась — на 8,3 тыс. клиентов, или на 0,4% — до 1,9 млн.

Заметно сократилось также количество счетов государственного "ПриватБанка". В прошлом году 1,05 млн (4,6%) счетов, открытых в этом банке, были закрыты. Их количество сократилось с 22,85 млн до 21,8 млн.

При этом отмечается, что в 2018 году нарастил клиентскую базу "Укргазбанк" на 565 тыс. (+70,5%) — с 801,9 тыс. до 1,37 млн. В результате этот банк заметно нарастил "клиентскую" долю на рынке — до 4,95% от населения трудоспособного возраста (+2,08 п.п.).

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В то же время в пресс-службе "Ощадбанка" обращают внимание на то, что в статистических данных отражено не количество клиентов, а количество счетов.

"Учитывая распространение некоторыми информресурсами статьи с некорректной информацией о драматическом сокращении количества клиентов банка, сообщаем следующее: в статистических данных, на которые ссылается первоисточник, отражено не количество клиентов, а количество счетов. Ежегодно согласно законодательству банк закрывает счета, по которым не было движения средств в течение трех лет. Ежеквартально данные по количеству клиентов банка, как и другие показатели деятельности всех госбанков, публикуются на сайте Министерства финансов Украины", — говорится в заявлении "Ощадбанка".

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что изменят критерии, по которым ежегодно определяются системно важные банки на следующий год.