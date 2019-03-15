Тигипко расширил участок под застройку в центре Киева

Компания Сергея Тигипко купила бизнес-центр рядом с участком в центре Киева, где планирует построить мультифункциональный комплекс.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает FinClub.

Страховая компания "ТАС" купила у государственного Укргазбанка бизнес-центр в Киеве на ул. Большая Васильковская, 39.

"ТАС" купила на открытом аукционе СЕТАМ земельный участок (0,2599 га) и объекты недвижимого имущества (офисные здания), которые раньше принадлежали Укргазбанку.

Укргазбанк продал бизнес-центр на ул. Большая Васильковская за 182,164 млн грн при стартовой цене в 181,257 млн грн.

В октябре 2018 года АМКУ предоставил разрешение компании Devisal Limited (входит в группу "ТАС") купить акций компании Lifaza Limited, которая владеет (прямо и косвенно) корпоративными правами ООО "Киев Жилье-Инвест Менеджмент", которому принадлежит соседний земельный участок площадью 0,44 га на ул. Большая Васильковская 35, 35б, 37 в Киеве.

На данный момент группа "ТАС" рассматривает проекты по строительству на этих участках современного мультифункционального комплекса с учетом особенностей и уникального местоположения приобретенных участков.

Ранее Тигипко не позволили строить 115-метровую высотку возле станции метро "Дворец Украина".

Между тем, Тигипко планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр.