Все разделы
Укр / Рус

Тигипко расширил участок под застройку в центре Киева

Пятница, 15 марта 2019, 17:18
 

Компания Сергея Тигипко купила бизнес-центр рядом с участком в центре Киева, где планирует построить мультифункциональный комплекс.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает FinClub.

Страховая компания "ТАС" купила у государственного Укргазбанка бизнес-центр в Киеве на ул. Большая Васильковская, 39.

"ТАС" купила на открытом аукционе СЕТАМ земельный участок (0,2599 га) и объекты недвижимого имущества (офисные здания), которые раньше принадлежали Укргазбанку.

Укргазбанк продал бизнес-центр на ул. Большая Васильковская за 182,164 млн грн при стартовой цене в 181,257 млн грн.

В октябре 2018 года АМКУ предоставил разрешение компании Devisal Limited (входит в группу "ТАС") купить акций компании Lifaza Limited, которая владеет (прямо и косвенно) корпоративными правами ООО "Киев Жилье-Инвест Менеджмент", которому принадлежит соседний земельный участок площадью 0,44 га на ул. Большая Васильковская 35, 35б, 37 в Киеве.

На данный момент группа "ТАС" рассматривает проекты по строительству на этих участках современного мультифункционального комплекса с учетом особенностей и уникального местоположения приобретенных участков.

Ранее Тигипко не позволили строить 115-метровую высотку возле станции метро "Дворец Украина".

Между тем, Тигипко планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Тигипко недвижимость

powered by lun.ua
Материалы по теме
Проданный Порошенко завод "Кузня на Рыбальском" увеличил прибыль на 78% 14 марта 2019, 18:42
Тигипко покинул пост главы правления ТАСкомбанка 12 марта 2019, 13:28
Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным 28 февраля 2019, 18:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте