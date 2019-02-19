ЕБРР реализует в Украине более сотни проектов поддержки бизнеса

Крупнейший инвестор Украины – Европейский банк реконструкции и развития - планирует в этом году реализовать в нашей стране около 160 проектов грантовой поддержки для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщила руководитель направления МСБ в Украине ЕБРР Катерина Ригг в ходе встречи с журналистами, передает УНИАН.

"На этот год мы планируем около 160 проектов. Мы продолжаем глубже идти в секторальных направлениях и работаем больше по тренингам, модульным курсам. К примеру, в агросекторе крупный бизнес будет работать с университетами, для того чтобы организовать курсы повышения квалификации", - сказала представитель ЕБРР.

По ее словам, с 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации малого и среднего бизнеса достигло 1 тысячи, и самыми активными стали компании пищевой промышленности и торговли.

Благодаря этим проектам было создано свыше 5 тысяч рабочих мест, порядка 60% компаний отметили рост оборота в разы, 19% компаний вышли на экспорт, а 44% компаний по завершению первого проекта обратились за консультационной поддержкой повторно.

В банке пояснили, что претендовать на поддержку ЕБРР могут официально зарегистрированные компании с хорошей деловой репутацией, штатом от 10 до 250 сотрудников, работающие более двух лет и более чем на 50% принадлежащие гражданам Украины.

Банк может предоставить поддержку представителям всех сфер экономики, кроме алкогольной и табачной, военно-промышленного комплекса и игорного бизнеса. В рамках проектов поддержки ЕБРР привлекает консультантов с опытом работы более года, наличием не менее трех успешно реализованных проектов и команды компетентного персонала.

Поддержка предусматривает частичную компенсацию финансовых затрат на услуги рекомендованного ЕБРР консультанта до 50% при работе с местными консультантами, что позволяет бизнесу в среднем сэкономить 6-7 тысяч евро.

Средства компенсации ЕБРР выплачивает в гривне на расчетный счет компании. При привлечении международных консультантов, услуги которых в среднем обходятся в 60 тысяч евро, компания платит всего 16% стоимости этих услуг, а остальное сразу оплачивает ЕБРР.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению около 12 миллиардов евро в рамках около 400 проектов.

В 2016 году ЕБРР подписал соглашение с Евросоюзом, предполагающее получение банком 40 миллионов евро финансирования для информационно-консультационной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. В рамках этого проекта ЕБРР открыл в нашей стране 15 региональных центров информационной поддержки бизнеса.