Стало известно, кто выкупил свежий выпуск украинских евробондов

JPMorgan Chase напрямую одолжил украинскому правительству около 350 миллионов долларов, выкупив "довыпуск" 10-летних ценных бумаг 12 марта.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой.

Как говорится в материале издания, самостоятельный выкуп еврооблигаций является отходом от стандартной практики.

По словам источников, сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, купившего облигации с дисконтом.

Как указывает WSJ, в последние недели украинские правительственные чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием.

Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.

В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на 350 млн долларов с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку, сказали изданию люди, знакомые со сделкой.

По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,5%.

Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно 5,7 млн долларов, говорится в материале.

Согласно ему, фирмы с Уолл-стрит время от времени совершали такие сделки через так называемые proprietary trading desks до финансового кризиса 2008 года, но редко делали это позже, так как новые правила требуют от них значительного резервирования по таким сделкам.

Напоминаем:

В октябре 2018 года Министерство финансов разместило два новых выпуска еврооблигаций: на 750 миллионов долларов со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов - до 1 ноября 2028 года.

Ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена ​​на уровне 8,994% годовых, по 10-летним - 9,75% годовых.

Привлеченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на 725 млн долларов со сроком погашения в феврале 2019 года.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Облигации с доходностью 9,75% годовых приобрели инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

В марте 2019 года Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций.

Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.

Интерфакс-Украина