Антимонопольщики заинтересовались покупкой Ахметовым двух облэнерго у россиян

Антимонопольный комитет изучает информацию по концентрации на рынке передачи электрической энергии местными электросетями в связи с покупкой энергохолдингом "ДТЭК" Рината Ахметова двух облэнерго у группы "VS Energy".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В марте текущего года в Комитете начато рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения ООО "ДТЭК Нефтегаз" более 50% акций ПАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго".

"Указанные концентрации происходят на рынке передачи электрической энергии местными (локальными) электросетями в территориальных пределах Киевской и Одесской областей, где расположены соответствующие электрические сети", - заявили в АМКУ.

"С целью полного объективного рассмотрения Комитетом дел, при наличии информации, которая может повлиять на принятие Комитетом решения по делу по сути, просим заинтересованных лиц присылать информацию, замечания и предложения по вопросу указанных концентраций", – сказано в сообщении.

Напоминаем:

В начале января 2019 года ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций "Одессаоблэнерго" и 93,9978% "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В этом же месяце "ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,773013% "Одессаоблэнерго".

По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

По неофициальной информации, цена покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" составляет 250 млн долл: 180 млн долл за 94% акций Киевоблэнерго и 70 млн долл за 68% Одессаоблэнерго".

После закрытия этой сделки ДТЭК планирует поглотить и оставшиеся 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ривнеоблэнерго.

Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролирует передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. А после поглощения еще 5 облэнерго ДТЭК будет контролировать 57% всей передачи и сбыта электроэнергии, прогнозируют эксперты.

28 декабря АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.

Экономическая правда