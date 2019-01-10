Фонд госимущества и МВФ договорились "спасать" большую приватизацию

Фонд государственного имущества и Международный валютный фонд обсудили возможность решения проблем, которые блокируют процесс большой приватизации.

Об этом по итогам встречи с представителем МВФ Йоста Люнгманом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Договорились с Постоянным представителем МВФ Люнгманом совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации", - написал он в Facebook.

"Четкое требование МВФ - начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации", - заявил Трубаров.

По его словам, на сегодняшний день отобранные на конкурсе 5 месяцев назад консорциумы инвестиционных советников не могут начать непосредственную подготовку из-за судебных исков.

"Фактически с апреля прошлого года простаивает ОПЗ, а инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не может начать процесс подготовки к приватизации и реструктуризации долгов завода, в том числе и перед "Нафтогазом", что дало бы возможность предприятию начать производство продукции", - добавил он.

Напомним, в прошлом году план по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили закрыть за счет займа.

Экономическая правда