Дело против YouControl официально закрыто

Столичная Национальная полиция закрыла дело, в котором фигурировал YouControl, по причине "отсутствия состава уголовного правонарушения".

Об этом сообщили в пресс-службе YouControl.

"Национальная полиция поставила точку в двухлетней истории борьбы компании YouControl за свои права работать на рынке открытых данных. Ведомство (Нацполиция — ред.), Которому осенью дело перешло от Службы безопасности Украины, закрыло ее", — отмечается в сообщении.

В частности, в постановлении Нацполиции говорится о таком:

"Уголовное производство, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований под №22016000000000281 от 25.07.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.361, ч. 2 ст.359 УК Украины закрыть в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения".

Представитель компании отметил, что такой результат — это "длительная и сложная работа как адвокатов, так и пиар-отдела компании, и что "весомую роль в положительном завершении процесса также сыграло внимание СМИ" к этой проблеме.

По словам основатель и СЕО YouControl Сергея Мильмана, победа компании в этом деле позволила ей защитить собственную репутацию и идею открытости данных, а также доказать, что нормативная база в сфере открытых данных — работает.

"Мы на своем примере показали, что бизнес может в правовом поле защититься от правоохранителей-мародеров, не идти с ними на компромиссы и не задабривать взятками", — заверил Мильман.

YouControl — аналитическая система, которая из 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.

Напомним:

Расследование по YouControl СБУ начала в июле 2016 года. Компании инкриминировали незаконный сбыт специальных технических средств, негласное получение информации в интересах разведывательных органов РФ, а впоследствии — несанкционированное вмешательство в работу открытых госреестров.

23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.

В тот же день СБУ на своем сайте сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".

В июле 2018 года суд обязал СБУ завершить дело YouControl.

А в ноябре 2018 года СБУ передала дело YouControl Нацполиции.