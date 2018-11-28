СБУ передала дело YouControl Нацполиции

Служба безопасности Украины сообщила о передаче дела YouControl Национальной полиции, которая недавно вернула изъятое в офисе компании имущество.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В июле 2018 года Шевченковский районный суд Киева установил предельный двухмесячный срок, чтобы следователи СБУ закончили досудебное расследование по делу, в котором фигурировала компания YouControl", - сообщает пресс-служба.

"То есть срок, когда весь этот затянутый и безосновательный процесс должен был закончиться, истек еще в сентябре. Однако, вместо закрытия расследование дела перешло в следственный отдел Днепровского управления полиции в городе Киеве", - заявили в компании.

"После более чем двух лет безрезультатного формального расследования СБУ начала получать реакцию в ответ на свои противозаконные действия, поэтому решила "слить" дело в районное управление полиции", - заявил Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам компании YouControl.

По его словам, такой подход лишь подтверждает, что расследование СБУ изначально было искусственным, начатым исключительно для дестабилизации работы компании, причинения вреда и запугивания работников.

"Это очередная атака силовых структур на ИТ-бизнес, которые происходят в последние годы", - заверил Глоба.

YouControl – аналитическая система, которая с 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.

Как известно, 23 марта 2017 СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.



В тот же день СБУ сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".



Экономическая правда