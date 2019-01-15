В правительстве впервые прокомментировали новое повышение цены на газ

Цена на газ для населения должна вырасти с 1 мая 2019 года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года [действует коэффициент] 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80 % от общей цены на газ формального расчета", - сказал Рева.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - отметил министр.

При этом он добавил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть "от многих факторов" - ситуации в стране и экономического роста.

Напоминаем:

С 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

Ранее цена газа для поставок населению и ТКЭ составляла 4942 гривни за тысячу кубов, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривни за тысячу кубов.

Более подробно о обновленной формуле, по которой рассчитывается цена на газ для населения, читайте по ссылке.

Рекомендуем почитать: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина