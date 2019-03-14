Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца
Цены на нефть эталонных марок повышаются 14 марта четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,28 доллара (0,41%) - до 67,83 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,15 доллара (на 0,26%) - до 58,41 доллара за баррель.
По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до 67,55 доллара за баррель, WTI - на 1,39 доллара (2,44%), до 58,26 доллара за баррель.
Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.
Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.
Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.
Напомним, нефтяной рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд.
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