Львовский завод победил поляков в аукционе на поставку трамваев в Киев

Львовский завод "Электронтранс" победил в тендере КП "Киевпастранс" на поставку 26-метровых самоходных низкопольных трамвайных вагонов.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".

В ходе аукциона 12 марта "Электротранс" предложил их за 505,392 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 568,632 млн грн. Второй участник торгов – польская Pesa Bydgoszcz - предлагал вагоны за 568,443 млн грн и не снижал цену в ходе трех раундов аукциона.

Трамвайные вагоны должны быть выпущены не ранее 2018 года, быть полностью низкопольными.

Срок поставки техники – с 1 мая до 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось, "Киевпастранс" в конце января повторно объявил два тендера на закупку в 2019 году 20 ед. трамвайных вагонов, в том числе 10 ед. 26-метровых вагонов на ожидаемую сумму 568,632 млн грн и 10 ед. 30-метровых вагонов на 503 млн грн, поскольку объявленные ранее торги были отменены из-за выявленных нарушений законодательства о публичных закупках.

По информации на портале ProZorro, повторный аукцион на поставку Киеву десяти 30-метровых трамвайных вагонов состоится 3 апреля. Заявки на участие в нем подали СП "Электронтранс" и ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина" (Киев), дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Заявки на первичный тендер по поставке Киеву 26-метровых трамваев, помимо "Электронтранса" и Pesa, впервые подавала также чешская TRAM FOR ENVI s.r.o., однако в повторном тендере она уже не участвовала.

"Электронтранс" в 2017 году выиграл тендер на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамваев.

В свою очередь, к концу 2018 году завершилась поставка 47 трамваев польской Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс" (37 доставлены по контракту 2017 года, 10 поставлены в 2016 году).

СП "Электронтранс" по производству трамваев, троллейбусов и электробусов создано в 2011 году концерном "Электрон", немецкой фирмой TransTec F&E Vetschau UG и ООО "Автотехнопроект".

Производственные мощности СП позволяют изготавливать 100 трамваев или 100 автобусов, троллейбусов или электробусов в год.

Напомним, ранее автосборочный завод №1 (Луцк), входящий в состав компании "Богдан Моторс", победил в аукционе на поставку коммунальному предприятию "Киевпастранс" 55 низкопольных особо больших троллейбусов.