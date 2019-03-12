Бизнесмен Хмельницкий может купить Ocean Plaza

ТРЦ "Ocean Plaza", принадлежащий российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, готов выкупить бывший владелец этого торгово-развлекательного комплекса, украинский предприниматель, основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Об этом он рассказал в интервью для Экономической правды.

На вопрос, получал ли Хмельницкий предложения от Ротенберга купить ТРЦ, он ответил утвердительно.

"Да, я сам хотел откупить Ocean Plaza на каком-то этапе, даже, может, и откуплю. Просто Ocean Plaza сейчас стоит дешевле, чем мы продали", — ответил он.

Напомним, что Хмельницкий вместе с партнерами продал Ocean Plaza еще в 2012 году за 270 млн долл.

В то же время пока неизвестно, готов ли сам Ротенберг теперь продать этот бизнес.

"Не знаю, я не общаюсь с Ротенбергом. Я общаюсь с управляющей компанией. Они готовы рассмотреть за какие-то деньги выход из Ocean Plaza", — рассказал Хмельницкий.

Он добавил, что сам вышел на Ротенберга, "потому что увидел там проблемы".

"Я сказал: "Я украинский предприниматель, я куплю. Пускай тысячи арендаторов не волнуются", — рассказал бизнесмен.

О цене, по которой Хмельницкий готов выкупить ТРЦ, он не готов говорить, "пока не увидит все балансы".

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Василий Хмельницкий: не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке".

Напоминаем:

Как сообщалось, Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.

"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.

Экономическая правда