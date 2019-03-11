Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках
11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,29 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,30 - 26,33 гривни;
Евро - 29,57 - 29,60 гривни;
Российский рубль - 0,3979 - 0,3984 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:34 котировки гривни к доллару составляли 26,29 - 26,57 гривни. Евро покупают по 29,53 гривни, продают по 30,02 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,46 - 26,53 гривни, евро - 29,83 - 29,99 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 11 марта на уровне 26,39 гривни.
7 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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