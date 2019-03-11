"Укрзализныця" запускает ночной экспресс Киев-Мариуполь

С апреля АО "Укрзализныця" запустит новый поезд №10/9 — ночной экспресс Киев-Мариуполь.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Теперь, по его словам, добраться от столицы до Мариуполя можно будет на два часа быстрее — время в пути займет около 15 часов вместо нынешних 17.

"Сообщение с Мариуполем — в приоритете. Сейчас время в пути — более 17 часов. "Укрзализныця" обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими 2:00 — это максимум, который сейчас мы можем сделать с имеющейся инфраструктурой", — написал Кравцов.

Продажи билетов уже открыты. Поезд будет курсировать через день, начиная с 30 марта. Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь — в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев — в 07:14.

Экспресс будет состоять из 10 модернизированных вагонов.

Напомним, что недавно в УЗ назвали топ-10 самых загруженных вокзалов Украины в 2018 году.