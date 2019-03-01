Топ-10 самых загруженных вокзалов Украины в 2018 году

Самым загруженным вокзалом Украины в прошлом году стал Центральный ж/д вокзал столицы, который обслужил более чем 23 пассажиров в дальнем сообщении.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця", передает ЦТС.

Топ-10 самых загруженных вокзалов в прошлом году:

Центральный ж/д вокзал Киева – 23,4 млн пассажиров (из них посадка 11,6 млн пасс., высадку - 11,7 млн пасс.).

Львов – 8283,5 тыс. пасс. (посадка 4,1 млн / высадка - 4,1 млн);

Харьков-Пассажирский – 5,7 млн пас. (посадка - 2,8 млн, высадка -2,8 млн);

Одесса-Главная – 5,6 млн пас. ( 2,8 млн / 2,7 млн);

Днепр-Главный – 3,3 млн пас. (1,7 млн / 1,6 млн);

Винница – 2,6 млн пас. (1,3 млн / 1,3 млн);

Запорожье 1 – 2,1 млн пас. (1,05 млн / 1,04 млн);

Ивано-Франковск – 1 млн 654 тыс. (823,3 тыс. / 830,4 тыс.);

Хмельницкий – 1 млн 584 тыс. (787,4 тыс. / 796,7 тыс.);

Херсон – 1 млн 506 тыс. (758,6 тыс. / 748,2 тыс.).

Уточняется, что данные по вокзалам представлены только с учетом числа пассажиров поездов дальнего следования.

Рейтинг (условный) самых загруженных поездов в дальнем сообщении в 2018 году:

№45/46 Ужгород – Лисичанск – 1 млн 268 пасс.;

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск – 950,8 тыс.пасс.;

№70/69 Мариуполь – Львов – 852,2 тыс. пасс.;

№120/119 Запорожье, Кривой Рог – Львов – 778,4 тыс. пасс.;

№41/42 Днепр – Трускавец – 778 тыс. пасс.;

№124/123 Константиновка – Киев – 729,8 тыс. пасс.;

№145/146 Киев – Измаил – 708,3 тыс. пасс.;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев – 650,6 тыс. пасс.;

№108/107 Одесса – Ужгород – 638,6 тыс. пасс.;

№126/125 Киев – Константиновка – 606,1 тыс. пасс.;

№148/147 Одесса – Киев – 606 тыс. пасс.

В УЗ отметили, что корреспонденция пассажиропотока по поездам включает данные о проездных документах, которые оформлялись от/к любым станциям на всем пути следования поезда суммарно в обоих направлениях.

Уточняется, что данные по вокзалам представлены только с учетом числа пассажиров поездов дальнего следования.

Напомним:

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что в 2019 году стартуют конкурсы на передачу железнодорожных вокзалов в концессию. По его словам, УЗ ежегодно расходует на содержание вокзалов 500 млн грн. Таким образом, через три года вокзалы должны окупиться, подчеркнул он.

Как пояснила старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала компании "ЕПАП Украина" Екатерина Олейник, в условиях недостатка бюджетных ресурсов для реконструкции зданий и развития инфраструктуры железнодорожных станций вряд ли "Укрзализныця" самостоятельно выполнит строительные и другие работы так, как это может сделать частный инвестор.

По ее словам, ресурсы можно привлечь через частного партнера и инвестора. Лучше всего, если у него будет опыт в управлении транспортной логистикой, коммерческими площадками и объектами недвижимости.

Поиск такого инвестора может быть сложней задачей, однако его успех мог бы существенно увеличить шансы на разработку и реализацию наиболее эффективной модели развития и управления вокзалом и объектами его инфраструктуры, подчеркнула эксперт.