Минобороны заключило соглашение еще с одним поставщиком питания для армии

Министерство обороны 6 марта по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Латорица темп" на поставку продуктов питания по каталогу на сумму 67,15 миллионов гривень.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

"Латорица" выиграла ценовой аукцион, предложив поставку на 19% дешевле ожидаемой цены – 92 млн грн против 114,31 млн грн.

Однако сначала Минобороны отклонило самое выгодное предложение из-за различных претензий. Затем один из самых дорогих конкурентов ЧП Василенко Светлана Александровна обжаловал победу "Латорицы".

Все претензии "Латорица темп" отразила в Антимонопольном комитете. В результате Минобороны через три месяца после аукциона, который состоялся в ноябре 2018 года, заключило договор с фирмой. За это время уже прошла часть периода, на который планировали заказать поставку, поэтому министерство уменьшило заказ пропорционально сокращению срока поставки — до 67,15 млн грн.

Аналогичная ситуация сложилась еще на одних торгах Минобороны ожидаемой стоимостью 277,66 млн грн. Их в ноябре также выиграла "Латорица темп" с ценой 210,8 млн грн. Тогда эта компания предложила армии продукты по рыночным ценам, в то время как конкуренты из так называемой "крымской группы" предлагали аномально дорогие товары – яйца по 44,40 грн за десяток, куриные бедра по 82,58 грн за кг и т.д.

Однако министерство и конкуренты вновь обжаловали победу "Латорицы". Поэтому компании снова пришлось отбиваться от обвинений в тендерной коллегии АМКУ. 26 февраля последняя жалоба была решена в пользу "Латорицы", но с тех пор Минобороны не заключило соглашения с победителем.

Одесское ООО "Латорица темп" начало выигрывать государственные подряды в ноябре 2018 года, получив с учетом нынешнего заказы почти на 95 млн грн.

Как отмечает издание, со времен Виктора Януковича подряды на питание Минобороны на юге Украины разыгрывали исключительно между двумя группами компаний – "крымские" (ЧП "Артек-Союз", ООО "Сбалансированное питание", ФЛП Василенко, ООО "Маяк-Юг") и "генерал-енакиевские" (ООО "Геус-групп", ООО "Ректан", ООО "Военторг", ООО "Продвсесвит", ООО "Транс логистик центр", ООО "Время желаний").

Фирму "Латорица темп" основал в 1998 году одессит Валерий Друзенко.

Напомним:

Министерство обороны 18 октября 2018 года по результатам тендеров заказало у ООО "Военторг" продуктов на 107,64 миллиона гривень.

В январе 2019 года компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.