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Украинцы продолжают распродавать валюту

Понедельник, 11 марта 2019, 17:06
 

В феврале население продало наличной валюты на 63,4 миллионов долларов больше, чем купило.

Об этом со ссылкой на данные Национального банка сообщает FinClub.

По данным НБУ, в феврале население продало банкам и финансовым учреждениям 942,5 млн долл, а купило у них 879,1 млн долл.

По сравнению с январем продажа валюты населением выросла (было $912,9 млн), как и  покупка ($737,4 млн) — на 19,2%.

Еще в декабре 2018 года на рынке был дефицит валюты: чистая покупка наличной иностранной валюты украинцами составила $110,1 млн, тогда как в ноябре этот показатель был $90,5 млн.

Напомним, что в январе украинцы также продали валюты больше, чем купили. Сальдо продажи банкам наличной валюты в первый месяц этого года вернулось в позитивную зону после двух месяцев преобладающих покупок.

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валюта деньги

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