Фонд гарантирования пытается вернуть 770 миллионов, выведенные из банка-банкрота

Фонд гарантирования вкладов физических лиц надеется, что суд примет решение, которое позволит вернуть 770 миллионов гривень кредитных средств, выведенных из ПАО "Радикал Банк".

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

5 марта 2019 состоялось очередное заседание Хозяйственного суда Киевской области по иску Фонда гарантирования вкладов к "Радикал Банк" и ООО "Компания по управлению активами" АРБ Инвестменс ". Иск касается признания недействительным договора уступки банком прав требования по ряду кредитов в пользу "КУА "АРБ Инвестменс".

Временная администрация в "Радикал Банк" была введена 10 июля 2015 года, а накануне, 9 июля 2015 года, топ-менеджментом банка совместно с руководителями компании "АРБ "Инвестменс" был выведен из-под контроля "Радикал Банка" кредитный портфель на сумму более 769,7 млн грн.

Подписание соответствующих соглашений, по выводам Фонда, явно свидетельствует об умышленном хищении активов "Радикал Банка", поскольку выведенные кредиты не относились к категории проблемных: заемщики выполняли свои обязательства, а предметы обеспечения были в наличии и в надлежащем состоянии.

Чтобы предоставить передачи прав требования законного вида, бывшие руководители банка составили ряд документов, которые противоречили Уставу этого финучреждения, в частности, в части полномочий коллегиальных органов. Кроме того, упомянутый кредитный портфель в дальнейшем был некорректно отражен в бухгалтерском учете банка, следствием чего стало отражение на балансе банка в течение одного дня ущерба в более 421,9 млн грн.

11 апреля 2018 Хозяйственный суд Киевской области вынес решение по иску Фонда к "Радикал Банку" и ООО "КУА "АРБ "Инвестменс" о признании договора уступки прав требования недействительным, чем удовлетворил иск в полном объеме.

Однако, 27 июня 2018 Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу компании "АРБ "Инвестменс" на это решение, отменив данное решение Хозяйственного суда Киевской области.

Оба эти решения были впоследствии отменены Верховным Судом, который своим постановлением от 6 ноября 2018 в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда частично удовлетворил кассационные жалобы Фонда и "Радикал Банка" по делу №911/3474/17 о признании недействительным договора уступки прав требования по кредитным портфелем. Следовательно, дело направлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киевской области.

Напомним, ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.

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