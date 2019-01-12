Американская корпорация строит в Украине еще один завод электроники
Суббота, 12 января 2019, 12:38
Американская корпорация Jabil Circuit строит второй завод электроники под Ужгородом.
Об этом сообщает Ukraine Now.
Сейчас завод площадью больше 20 тысяч кв. м построен, ведутся внутренние работы. Он будет выпускать мобильные телефоны, медиаплееры, сборники к компьютерной технике.
Он расположен рядом с первым в с. Розовка. Завод производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.
На заводе работает 2300 рабочих, на новом планируется трудоустроить около 1500 новых сотрудников.
Напомним, недавно Skoda Transportation открыла свое первое представительство в Украине.
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