Украинский стартап привлек 150 тысяч долларов от знаменитого акселератора

Украинский стартап по созданию юридических документов AxDraft прошел в программу знаменитого американского акселератора Y Combinator и получил 150 тысяч долларов в обмен на долю в 7% в компании.

Об этом сообщает AIN.ua.

Стартап также представил обновленный продукт AxDraft Business - бесплатный сервис, который помогает предпринимателям составить нужный юридический документ, например, договор или акт приема работ.

Сервис запустили на рынке США, у него появилась бизнес-модель.

"Мы предоставляем бесплатные документы для стартапов в США по модели Do-It-Yourself, поскольку не видим ценности в самом документе. Если стартап хочет получить фолоу-ап, консультацию или анализ комментариев контрагента по нашему контракту – он может загрузить их в AxDraft и мы предоставим анализ по фиксированной стоимости (с ценой мы еще экспериментируем) в сотрудничестве с юристами, которые используют AxDraft в своей работе", – рассказал основатель AxDraft Business Юрий Заремба.

В Украине эту модель монетизации еще не запускали – пока тестируют. Контент для Украины ориентирован на малый бизнес и полностью бесплатный.

Ранее стартап привлек инвестиции с оценкой 1,33 млн евро от компании Overkill. Тогда же Заремба сообщил, что основатели компании переехали в Кремниевую долину и занимаются развитием продукта в США.

Напомним:

Украинский стартап для оценки эффективности продаж привлек 30 миллионов долларов.

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