ЕБРР выделил 17,5 миллиона евро на троллейбусы для Львова

Львовский горсовет 1 марта подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития, организовавшим пакет финансирования до 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов и обновление транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию "Львовэлектротранс", который эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 км.

Согласно договору, Львовский горсовет выступает гарантом по кредитным обязательствам "Львовэлектронтранса" перед ЕБРР. Пакет финансирования состоит из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до 15 млн евро и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 2,5 млн евро.

В рамках проекта будет профинансирована закупка 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также проведена реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.

Ожидается, что в результате модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 - на 1907 тонн в год.

В сообщении отмечается, что в начале февраля ЕБРР подтвердил, что консорциум в составе СП "Электронтранс" и ПАО "Концерн Электрон" победил в тендере в конце прошлого года на поставку Львову 50 троллейбусов. Договор на поставку был подписан 18 февраля. Срок поставки - 44 недели.

В планах Львова также закупка 10 новых трамваев и 100 автобусов, также отрабатывается возможность закупки 100 электробусов.

Пресс-служба мэрии напоминает, что Львов сотрудничает с СП "Электронтранс" с 2013 года, заказав первый низкопольный трамвай, а всего за последние пять лет город заказал у производителя 135 ед. транспорта: 10 троллейбусов, 9 трамваев, электробус и 105 автобусов.

По информации мэрии, в прошлом году Львов приобрел 30 берлинских трамваев и 150 новых крупногабаритных автобусов: 100 МАЗов и 50 "Электронов", а в текущем году планирует купить еще 10 новых трамваев и 100 автобусов.

"Львовэлектротранс" на сегодня эксплуатирует 72 троллейбуса, в том числе 48 старых, 14 – относительно новых и 10 новых, а также 126 трамваев, из которых 98 – старые.

Напомним, недавно ЕБРР выделил 13 миллионов евро на троллейбусы для Днепра.

ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение 100 млн евро нескольким украинским городам для улучшения инфраструктуры общественного транспорта. В 2018 году были подписаны четыре кредитных соглашения с троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и Житомира на общую суму 38 млн евро под гарантии этих городов.