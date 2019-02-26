ЕБРР выделил 13 миллионов евро на троллейбусы для Днепра

Европейский банк реконструкции и развития организовал финансирование для обновления муниципального подвижного состава в Днепре.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.

Программа состоит из 12-летнего кредита ЕБРР в сумме до 11.5 млн евро. и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 1,5 млн евро.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию "Днипроэлектротранспорт" на закупку 44 низкопольных троллейбусов, часть из которых будет на автономном ходу, а также оборудования для их технического обслуживания.

ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение 100 млн евро нескольким украинским городам для улучшения инфраструктуры общественного транспорта. В 2018 году были подписаны четыре кредитных соглашения с троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и Житомира на общую суму 38 млн евро под гарантии этих городов.

Напомним, недавно "Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку троллейбусов для Харькова за средства Европейского банка реконструкции и развития почти на 11,5 миллиона евро.

Экономическая правда