Объект в Киеве продали на аукционе почти на 12000% дороже стартовой цены

Нежилое помещение в центре Киева площадью более 137 кв. м продали на аукционе за 2,1 миллиона гривень.

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

"Если бы не малая приватизация, то сегодня объект площадью более 137 квадратов в центре Киева продали за 17 000 грн. Но благодаря прозрачной и конкурентной системе ProZorro.Продажи лот ушел с молотка аж за 2,1 млн грн", говорится в сообщении.

В Минэкономразвития также отметили, что за нежилые помещения на улице Василия Тютюнника боролись 94 участника. И это обеспечило рост цены в 119 раз или почти 12 000%.

По данным МЭРТ, малая приватизация принесла государству 871,4 млн грн. Из них местные власти заработали 466,2 млн грн.

Напомним, недавно крупнейший ТРЦ Respublika Фирташа смогли продать. Победитель аукциона заплатит за недостроенный ТРЦ 777,131 млн грн.