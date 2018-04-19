Ж/д вокзалы хотят передать в концессию

В 2019 году стартуют конкурсы на передачу железнодорожных вокзалов в концессию.

Об этом заявил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на третьем инфраструктурном форуме в Киеве, передает Liga.Net.

Кравцов отметил, что УЗ тратит ежегодно на содержание вокзалов 500 млн грн. "Через три года вокзалы должны окупаться", - сказал руководитель УЗ.

По его словам, на первом этапе, уже в этом году, вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе УЗ.

В 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний, отметил Кравцов.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8125 "О концессиях".