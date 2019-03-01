"От нуля до 24 тысяч": министр рассказал о выплате мартовских субсидий
Граждане Украины будут получать индивидуально определенную сумму субсидии, средний размер которой составляет 1,681 тысяч гривен.
Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, по состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличными получают 3,378 млн домохозяйств.
"Уже в марте они (субсидианты) получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 гривню. Обращаю внимание, что это средний показатель", - сказал министр.
"Субсидии имеют индивидуальный характер - от нуля до 24 тысяч. У нас есть в Харьковской области субсидианты, которые получают такую сумму (24 тысячи гривен - ЭП)", - сказал Рева.
"То есть каждый получает индивидуально определенную сумму, которая будет разной. Аналогичные выплаты они получат до конца отопительного сезона в апреле за март, и в мае за апрель 2019 года", - добавил министр.
Напомним:
В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,410 тысяч гривен.
Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку
Экономическая правда
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