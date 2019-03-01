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Украинский агрохолдинг закупил 130 вагонов-зерновозов

Пятница, 1 марта 2019, 11:05
 

В течение января-февраля агропромышленный холдинг "Астарта" закупил 130 вагонов-зерновозов по контрактам с отечественными производителями - ОАО "Днепровагонмаш" и ОАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

"Компания активно использует новый подвижной состав - сегодня им перевезено более 10 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. В марте ожидается поставка еще 70 вагонов", - сообщили в компании.

"Собственный вагонный парк поможет компании оптимизировать логистику, особенно во время пиковых сезонных нагрузок. Для эффективного оперирования собственным и арендованным парком в "Астарте" создается служба по экспедированию", - сообщает пресс-служба.

Верховная Рада в июле прошлого года поддержала поправки о внесении вагонов-зерновозов в перечень сельхозтехники, при закупке которой агропроизводители получают компенсацию.

Астарта - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который с 1993 года работает в сфере сахарного и сельскохозяйственного производства.

Основная деятельность холдинга заключается в выращивании свеклы, зерновых и масличных культур, производстве высококачественного сахара и сопутствующей продукции, а также молока и мяса. Кроме того, Астарта имеет мощности по переработке сои и производству биогаза.

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Экономическая правда

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АПК

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