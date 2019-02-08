В автоматы по продаже билетов в Варшаве добавят украинский язык

В столице Польши Варшаве добавят в билетоматы украинский язык, что значительно облегчит жизнь студентам из Украины и трудовым мигрантам.

Об этом сообщает ЦТС.

В течение нескольких недель украинский язык появится в билетоматах варшавского общественного транспорта. Чиновники хотят облегчить покупку билетов для украинцев, проживающих в Варшаве.

Ранее эта функция была активирована в Лодзи и Вроцлаве.

Вариант выбора украинского языка появится в автоматах не позднее начала марта.

"Мы получили сигнал о том, что стоит подумать о дополнительном языке – украинском - потому что в Варшаве много украинских студентов, людей, которые приезжают на работу, и им будет проще купить билет", - сообщил представитель Управления общественного транспорта Томаш Кунерт.

В Управлении общественного транспорта при этом нет информации о том, сколько украинцев пользуется общественным транспортом, но заметно, что их количество растет.

"Исходя из наших собственных наблюдений, мы видим, что люди, которые разговаривают на украинском языке, обращаются в пункты обслуживания пассажиров, чтобы купить даже долгосрочные билеты, городские карты. Вы видите, что группа потенциально заинтересованных людей расширяется" - объяснил Кунерт.

На данный момент в автоматах по продаже билетов в Варшаве есть возможность использовать польский, английский, немецкий и русский языки.

Напомним, по итогам 2018 года Киев вошел в топ–5 направлений главного аэропорта Польши.