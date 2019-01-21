Киев вошел в топ–5 направлений главного аэропорта Польши

Варшавский аэропорт имени Шопена назвал пять самых популярных регулярных направлений по итогам 2018 года. Ими стали Лондон, Париж, Франкфурт, Киев и Амстердам.

Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на данные, обнародованные крупнейшим аэропортом Польши.

Из/в Лондон (аэропорты Хитроу, Гатвик, Лутон) из аэропорта Шопена в прошлом году отправился 1 млн пассажиров, из/в Париж - 573 тыс, из/в Франкфурт - 534 тыс, из/в Киев - 495 тыс, из/в Амстердам - 495 тыс.

Из главного варшавского аэропорта выполняются рейсы в оба киевских аэропорта - Борисполь и Киев им. Сикорского. Ежедневно из украинской столицы в Варшаву прибывает 5-6 рейсов и это направление становится все более популярным, отмечают в Польше.

Из Киева в аэропорт им. Шопена выполняют рейсы авиакомпании LOT, Wizz Air, МАУ, а ирландский лоукостер Ryanair летает из Борисполя в другой аэропорт Варшавы - Модлин.

По данным администрации варшавской воздушной гавани, по итогам 2018 года Украина вошла в топ-5 стран, обеспечивающих пассажиропоток аэропорта Шопена, заняв третье место и опередив Францию и Италию. На первом месте здесь Германия (1,5 млн пассажиров), на втором - Великобритания (1,2 млн), на третьем - Украина (810 тыс).

Помимо Киева, в Варшаву из Украины выполняются рейсы из Львова, Одессы, Харькова, Запорожья.

Напоминаем:

Аэропорт Шопена в 2018 году установил рекорд пассажиропотока.

За год воздушная гавань обслужила 17,756 млн человек - это на 2 млн пассажиров (или на 12,7%) больше, чем годом ранее.

Международными перевозками воспользовались около 16 млн человек (рост на 17,2%), а внутренними - около 1,8 миллиона человек.

Главным перевозчиком стал LOT, обеспечивший 8,7 млн пассажиров, на втором месте Wizz Air - 2,7 млн, на третьем - Lufthansa - 532 тыс.