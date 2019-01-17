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Нацбанк гоовится ухудшить прогноз инфляции на 2019 год

Четверг, 17 января 2019, 19:34

Национальный банк Украины намерен пересмотреть прогноз по инфляции на текущий год в сторону повышения.

Об этом во время доклада в Верховной Раде в четверг заявил глава центробанка Яков Смолий.

"На этот года мы прогнозируем, что инфляция к концу года должна составлять не более 7%", - сказал Смолий.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, новый прогноз будет обнародован по итогам заседания монетарного комитета 31 января 2019 года.

Действующий прогноз Нацбанка предполагает замедление инфляции к концу 2019 года до 6,3% с 9,8% по итогам 2018 года.

Ранее глава НБУ заявил о наличии оснований ослабить монетарную политику.

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НБУ инфляция

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