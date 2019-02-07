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Прохоренко уходит из "Укргазвыдобування" — СМИ

Четверг, 7 февраля 2019, 19:26
Олег Прохоренко
Олег Прохоренко
Фото Экономическая правда

Олег Прохоренко оставит пост главы компании "Укргазвыдобування".

Об этом сообщил enkorr со ссылкой на источники в УГВ и НАК "Нафтогаз Украины".

"Решение уже принято. Завтра будет официальное сообщение о его отставке", — сообщил источник в структуре группы "Нафтогаз".

Прохоренко продолжит исполнять обязанности руководителя "Укргазвыдобування" до 15 марта.

"С 16 марта и до избрания нового председателя правления в установленном порядке, исполняющим обязанности будет Андрей Фаворов (глава газового дивизиона)", — сообщил источник.

Слухи о возможной отставке Прохоренко начались с конца прошлого года. Тогда в СМИ появилась информация о растущих противоречиях между Прохоренко и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, а также коммерческим директором Юрием Витренко.

Одной из причин ухода Олега Прохоренко из УГВ называют его нежелание уволить нескольких менеджеров, к работе которых у "Нафтогаза" были претензии.

Напомним, в декабре Прохоренко был уволен из состава правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда

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Укргаздобыча

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