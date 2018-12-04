Прохоренко уволен из "Нафтогаза"

Олег Прохоренко Фото Экономическая правда

Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко уволен из состава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение в середине ноября принято наблюдательным советом НАК.

Таким образом, была удовлетворена соответствующая инициатива Прохоренко, с которой он обратился к набсовету месяц назад.

По данным ЭП, это решение главы "Укргазвыдобування" связано с неудовлетворенностью темпами пересмотра зарплат аппарату возглавляемой им компании, включая и его самого.

"Олег уже около двух лет просил пересмотреть зарплату. В "Нафтогазе" все это время обещали, но до сих пор ничего не сделали", - говорит источник.

Обращению Прохоренко к набсовету предшествовало осложнение его отношений с Андреем Коболевым. Оно взяло свое начало весной этого года, когда глава "Нафтогаза" предложил главе "Укргазвыдобування" возглавить "газовый дивизион", создающийся в рамках реформирования управленческой системы НАК.

Поначалу Прохоренко согласился с этим предложением взамен за обещание инициировать пересмотр зарплат в "Укргаздобыче", но так как Коболев до сих пор не решил этот вопрос, Прохоренко вначале отказался от управления "газовым дивизионом", а сейчас намерен уйти и с позиции члена правления НАК.

На должность члена правления "Нафтогаза" он был назначен весной 2017 г.

Недавно Прохоренко получил предложение возглавить "Укрнафту, но пока не принял его по той же причине - из-за неурегулированности вопроса по оплате его труда на новой должности.

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Экономическая правда