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НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства

Четверг, 7 февраля 2019, 15:05
 

Национальный банк разрешил покупать валюту онлайн в счет кредитных средств.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 35 от 6 февраля.

Согласно документу, клиентам разрешено за счет кредитных средств покупать иностранную валюту в незначительном размере.

Как сообщает FinClub, эта опция означает, что клиенты могут покупать валюту онлайн не только за счет личных средств на картах, но и за счет кредитного лимита.

Сообщается, что Приватбанк с 7 февраля разрешил покупку валюты за счет кредитного лимита за комиссию в 4% от суммы операции.

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Напоминаем:

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

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НБУ валюта

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